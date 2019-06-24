Половина Петроградского района осталась без света

Пока выручает свет белых ночей. Фото: Pixabay
Пока выручает свет белых ночей. Фото: Pixabay

В район везут генераторы, запускают резервные схемы электроснабжения.

Сегодня, 24 июня, около 17:30 в районе станций метро «Горьковская» и «Петроградская» пропал свет. Об этом рассказали очевидцы.

Информацию подтвердили в ПАО «Ленэнерго» и уточнили, что отключение произошло в сети 110 кВ.

Как рассказали в местной администрации, произошла авария на подстанции №165 «Петроградская», а оттуда электричество поступает примерно в половину Петроградского района.

Причины случившегося пока не установлены. Сейчас в район направили дизель-генераторные установки. Диспетчеры организуют резервные схемы – они оперативно помогут восстановить электроснажение.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Санкт-Петербурге отключили свет в домах на проспекте Металлистов и улицах поблизости.

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