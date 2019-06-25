Появились подробности смертельного ДТП на Энгельса

В Hyundai находились три гражданин Узбекистана. Фото: https://vk.com/dorinspb
В Hyundai находились три гражданин Узбекистана. Фото: https://vk.com/dorinspb

Погибший водитель приехал в Санкт-Петербург из Карелии.

Вчера в Санкт-Петербурге на пр. Энгельса ночью произошло ДТП, в котором погиб один человек и трое пострадали в понедельник ночью. Позже стало известно, что погибшим оказался житель Карелии, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 24 июня.

За рулем Hyudai Solaris сидел гражданин Узбекистана, он ехал от Светлановской площади к Пархоменко и врезался в KIA Ceed, ехавшую навстречу. По видео с камер наблюдения видно, что таксист намного превысил существующий скоростной режим.

Видео: https://vk.com/dorinspb

Водитель такси и один из пассажиров (тоже из Узбекистана) получили травмы средней тяжести, второй пассажир находится в тяжелом состоянии — у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Водитель ВАЗ, который Hyundai задел по касательной не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о смертельном ДТП в Выборгском районе Петербурга.

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