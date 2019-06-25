Подросток угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошёл в столице.

Угонщиком оказался 17-летний молодой человек, который решил угнать автомобиль краткосрочной аренды у другого водителя. Об этом сообщает «Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел на проспекте Андропова. Автомобиль был замечен сотрудники ДПС, каршеринг пытались остановить, однако водитель не выполни требования полицейских. В результате попытки скрыться от представителей власти, подросток попал в ДТП.

Позже выяснилось, что автомобиль был угнан у москвича, который отлучился н время и не успел завершить аренду, а когда вернулся, обнаружил его пропажу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что два подростка перебегали КАД, один попал под машину.

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