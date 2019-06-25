Два подростка перебегали КАД, один попал под машину

Врачи оценивают состояние 14-летнего петербуржца как тяжелое.

С КАД Санкт-Петербурга в больницу привезли подростка в тяжелом состоянии: он попытался перебежать кольцевую по своим приятелем, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 июня.

ДТП произошло недалеко от развязки с Мурманским шоссе вечером в понедельник. Автомобиль Ford сбил подростка 14-ти лет, второй несовершеннолетний успешно пересек дорогу. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства аварии.

Максимальное скоростное ограничение на КАД Санкт-Петербурга составляет 110 км/ч. В день в Санкт-Петербурге происходит от 300 до 500 ДТП в среднем. Ежедневно в больницу попадают от 10 до 30 человек, пострадавших в дорожных авариях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном обсудили безопасность на дорогах Санкт-Петербурга.