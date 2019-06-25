Беглов рассказал, как Смольный снизит смертность на дорогах

Число аварий на дорогах Петербурга снизилось по сравнению с 2018 годом, но незначительно.

Александр Беглов распорядился повысить безопасность дорожного движения на заседании правительства в понедельник 24 июня. Врио губернатора Петербурга уверен, что смертность в ДТП можно снизить через хорошие дороги и повышение культуры вождения.

Число ДТП не меняется в лучшую сторону в последние годы, считают в Смольном. По сравнению с 2018 годом, число аварий на дорогах уменьшилось только на 4,5%. На опасных участках в Петербурге поставили светофоры и “лежащих полицейских”, у 48 школ и детских садов нанесли спецразметку. В 20 местах появились камеры. Беглов считает, что этого недостаточно и потребовал детального анализа ситуации и статистику по районам.

В день в Санкт-Петербурге, по данным ГИБДД, происходит по 300-500 ДТП в день, число пострадавших составляет от 10 до 30 человек в среднем. К примеру, за прошедшие выходные 22 и 23 июня в Петербурге произошло 530 ДТП и 28 человек пострадало в них.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о подробностях смертельного ДТП на Энгельса.