Видео: сотрудник ДПС на самокате догоняет Алладина

Нарушил ли восточный гость правила дорожного движения, остается загадкой.

Вчера по сети разошлось видео с нестрандартной для дорожно-патрульной службы погоней. Оно появилось в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» 23 июня.

На кадрах видно, как вдоль обочины едет мужчина в костюме персонажа Disney. «Алладин» в своих восточных одеяниях передвигается соответствующе – на ковре-самолете. Пусть и не летающем, но вполне дополняющем образ.

За «Алладином» на кадрах спешит сотрудник ДПС, но тоже не пешком,а на электросамокате, и в итоге все-таки догоняет его. Что произошло дальше, история умалчивает, потому что видео прерывается. Но как пишут пользователи в соцсетях, после беседы Алладина отпустили.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на «Скандинавии» любителей погонять будут фиксировать камеры.