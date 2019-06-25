Видео: сотрудник ДПС на самокате догоняет Алладина

Под ковром-самолетом скрывается скейтборд. Фото: скриншот видео
Под ковром-самолетом скрывается скейтборд. Фото: скриншот видео " «Лахта Онлайн | Приморский район»

Нарушил ли восточный гость правила дорожного движения, остается загадкой.

Вчера по сети разошлось видео с нестрандартной для дорожно-патрульной службы погоней. Оно появилось в группе «Лахта Онлайн | Приморский район» 23 июня.

На кадрах видно, как вдоль обочины едет мужчина в костюме персонажа Disney. «Алладин» в своих восточных одеяниях передвигается соответствующе – на ковре-самолете. Пусть и не летающем, но вполне дополняющем образ.

За «Алладином» на кадрах спешит сотрудник ДПС, но тоже не пешком,а на электросамокате, и в итоге все-таки догоняет его. Что произошло дальше, история умалчивает, потому что видео прерывается. Но как пишут пользователи в соцсетях, после беседы Алладина отпустили.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на «Скандинавии» любителей погонять будут фиксировать камеры.

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