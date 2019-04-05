На «Скандинавии» любителей погонять будут фиксировать камеры

Водители за несоблюдение скоростного режима будут получать штрафы. Фото: Pixabay
Водители за несоблюдение скоростного режима будут получать штрафы. Фото: Pixabay

Она установлены на 120 километре трассы. Водители уже получают первые штрафы.

О том, что камера видеонаблюдения заработала, стало известно сегодня, пятого апреля. Она нужна для того, чтобы следить за ситуацией на дороге – если кто-то превысит допустимую скорость, то будет вынужден раскошелиться. Все деньги от нарушителей пополняют казну Ленинградской области.

Автолюбителям нужно быть осторожнее, так как в ближайшее время, особенно на выходных, ожидается оживленное движение – многие едут на дачи или в Финляндию.

Напоминаем, что недалеко от поста ГАИ под Выборгом сейчас временно ограниченно движения из-за дорожных работ. Люди, которые не хотят стоять в пробках, должны выбирать свой маршрут заранее.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что движение по проспекту Энергетиков временно ограничат. Дорога будет перекрыта с шестого по 14 апреля – там будут проходить работы по замене теплосетей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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