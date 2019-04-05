Движение по проспекту Энергетиков временно ограничат

Движение частично ограничат. Фото: pixabay.com
Движение частично ограничат. Фото: pixabay.com

С 6 по 14 апреля на проспекте Энергетиков в Санкт-Петербурге в районе дома 54 будут проходить работы по замене теплосетей.

В связи с проведением строительных работ по боковой стороне сетной стороны будет частично ограничено движение.

Строительные работы должны быть завершены к 14 апреля. Соответственно, тогда и откроется участок дороги для проезда.

Работы по замене тепловых сетей будут проходить у дома 54 по проспекту Энергетиков с 6 по 14 апреля этого года.

Просим водителей транспортных средств быть внимательнее при следовании по данному маршруту и заранее планировать проезд.

Кроме того, движение по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы до Панфиловой улицы также будет ограничено.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что набережная реки Карповки будет не доступна для водителей месяц, до 30 апреля.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
аварийные работы дороги ограничение движения
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