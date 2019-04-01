Набережная реки Карповки будет не доступна для водителей месяц

Также будет ограничено движение по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы до Панфиловой улицы.

Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция, проезд в Петроградском районе будет закрыт в связи с прокладкой канализации. С 1 апреля до 30 апреля водители не смогут проехать по нечетной стороне набережной реки Карповки от Геслеровского моста к Каменноостровскому проспекту.

Также ГАТИ сообщает, что изменится схема движения транспорта в Калининском районе города. До конца июня для автовладельцев будет закрыт участок по Менделеевской улице от Чугунной улицы к дому №14 по Чугунной улице. Ограничения введены в связи с прокладкой газопровода.

Помимо этого, с 1 апреля и до конца месяца ремонтные работы трамвайных путей ограничат движение по Среднеохтинскому проспекту от Шепетовской улицы до Панфиловой улицы, а также на перекрестке Среднеохтинского проспекта и Большой Пороховской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что участок внутреннего кольца КАД перекроют на три месяца.