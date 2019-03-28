Участок внутреннего кольца КАД перекроют на три месяца

С 1 апреля по 1 июля проезд будет перекрыт Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

С 1 апреля по 1 июля проезд будет перекрыт Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Петербурге на участке между Парашютной и Культуры в течение 3 месяцев будет перекрыто движение на внутреннем кольце КАД. Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проезд по внутреннему кольцу будет невозможен с 1 апреля по 1 июля 2019 года.

Будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении,

— сообщили в учреждении.

Отмечается, что на это время будут установлены временные дорожные знаки ограничивающие скоростной режим.

Генеральным подрядчиком проводимых работ выступает АО «ВАД».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что водителю на КАД стало плохо, и он “начал гулять” по полосам движения (видео).

Водитель ехал по полосе движения и неожиданно начал петлять из стороны в сторону. Его качнуло вправо и он врезался в другой автомобиль. Инцидент произошёл 23 марта. Очевидцы сообщили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.