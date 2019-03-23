Водителю на КАД стало плохо, и он “начал гулять” по полосам движения (видео)

О происшествии сообщают очевидцы дорожно-транспортного происшествия в соцсети “ВКонтакте” 23 марта. Пользователи соцсети предполагают, что водитель заснул за рулем.

О дорожно-транспортном происшествии на КАД сообщил петербургский водитель около 12:27. По предположению очевидца, водителю автомобиля стало плохо за рулем. Происшествие было зафиксировано на видеорегистратор.

Водитель двигался по полосе движения, а после начал петлять из стороны в сторону. В начале его повело вправо и он догнал другой автомобиль и врезался в него. После инцидента оба автомобиля остановились. Очевидцев сообщается, что никто в результате ДТП не пострадал.

Пользователи соцсети предполагают, что водитель просто заснул за рулем.

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Видео: «ДТП и ЧП. Петербург»/vk.com