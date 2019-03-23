Детские развлечения: На Московском проспекте мужчина сбрасывал шары с водой на проезжую часть (видео)

Мужчина набирал в шары воду и скидывал их с третьего этажа на проезжу часть. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Мужчина набирал в шары воду и скидывал их с третьего этажа на проезжу часть. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Видео было снято жителями соседнего дома, расположенного на Московском проспекте. Неизвестный развлекался ночью тем, что кидал с балкона шары с водой и пытался попасть в проезжающие машины.

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте” около 02:00 ночи. Каждый развлекается, как может, пишут пользователи социальных сетей. Так, житель дома 186 по Московскому проспекту в Московском районе Петербурга, нашел забавным детское развлечение.

“Веселье» на Московском 186. С 3-го этажа несколько человек сбрасывали шары с водой на дорогу и тротуар”, — пишут очевидцы.

Мужчина набирал в шары воду и скидывал их с третьего этажа на проезжу часть. Тем самым пытались попасть по проезжающим мимо машинам. Такое странное развлечение было снять на видео. Неизвестный кидал шары с водой, а после убегал в квартиру, чтобы его не заметили водители и прохожие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Коломяжском “Яндекс.Драйв” припарковался на ночь под грузовик.

Видео: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com