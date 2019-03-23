На Коломяжском “Яндекс.Драйв” припарковался на ночь под грузовик

В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Странный метод парковки был замечен в Приморском районе Петербурга. По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль был припаркован ночью.

Автомобиль “Яндекс.Драйв” заметили жители Приморского района и поделились фотографией необычного способа парковки на Коломяжском проспекте. По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль таким образом был припаркован ночью. Машина бампером заехала под грузовки, а водитель покинул место дорожного-происшествия.

“Яндекс.Драйвер” припарковался и ушел спать на Коломяжском”, — пишут очевидцы.

Водителя автомобиля на месте нет. В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Грузовик, судя по фотографии, не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за полдня произошло более 200 аварий.