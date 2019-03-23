На Коломяжском “Яндекс.Драйв” припарковался на ночь под грузовик

В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com
В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Фото: “ДТП и ЧП. Петербург”/vk.com

Странный метод парковки был замечен в Приморском районе Петербурга. По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль был припаркован ночью.

Автомобиль “Яндекс.Драйв” заметили жители Приморского района и поделились фотографией необычного способа парковки на Коломяжском проспекте. По словам очевидцев, каршеринговый автомобиль таким образом был припаркован ночью. Машина бампером заехала под грузовки, а водитель покинул место дорожного-происшествия.

“Яндекс.Драйвер” припарковался и ушел спать на Коломяжском”, — пишут очевидцы.

Водителя автомобиля на месте нет. В результате неординарной парковки, передняя часть автомобиля полностью “смялась”. Грузовик, судя по фотографии, не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за полдня произошло более 200 аварий.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский проспект происшествие
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