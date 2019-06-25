В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 9 человек, в том числе трое детей

Авария произошла в понедельник около 20:30 в Адлерском районе.

По предварительной информации, автобус врезался в бетонное силовое ограждение, сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на сотрудников ГУМВД России по Краснодарскому краю. Дорожно-транспортная авария произошло возле ресторана «Олеся». После ДТП изначально сообщалось о восьми пострадавших, однако после количество увеличилось до девяти. В том числе после столкновения рейсового автобуса пострадали и трое несовершеннолетних.

По данным администрации города, семь пострадавших уже прошли обследование и отпущены домой, сообщает издание.

Все обстоятельства ДТП планируют выяснить полицейские.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подросток угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП.