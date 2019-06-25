В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 9 человек, в том числе трое детей

Все обстоятельства ДТП планируют выяснить полицейские. Фото: https://pixabay.com
Все обстоятельства ДТП планируют выяснить полицейские. Фото: https://pixabay.com

Авария произошла в понедельник около 20:30 в Адлерском районе.

По предварительной информации, автобус врезался в бетонное силовое ограждение, сообщают «РИА. Новости» со ссылкой на сотрудников ГУМВД России по Краснодарскому краю. Дорожно-транспортная авария произошло возле ресторана «Олеся». После ДТП изначально сообщалось о восьми пострадавших, однако после количество увеличилось до девяти. В том числе после столкновения рейсового автобуса пострадали и трое несовершеннолетних.

По данным администрации города, семь пострадавших уже прошли обследование и отпущены домой, сообщает издание.

Все обстоятельства ДТП планируют выяснить полицейские.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что подросток угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП.

дтп происшествие сочи
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
При посадке “Союза МС-11” с МКС возникли проблемы
В Петербурге по-прежнему нет ни одного пригодного для купания водоема
«МегаФон» испробовал 5G на «Алых парусах»
Синоптики озвучили даты самых жарких дней лета
Избирательная комиссия МО «Морские ворота» не принимает кандидатов после 18 часов
Жители Тосно потеряют горячую воду на 2 недели
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали 9 человек, в том числе трое детей
Косаток и белух из «китовой тюрьмы» планируют выпустить в Охотское море