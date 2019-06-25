В Ленобласти нашли 45 автовладельцев-должников, общий долг которых около полумиллиона рублей.

Такие суммы стали известны после проведенного рейда.

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД Всеволожского района, совместно с коллегами из налоговой инспекции и судебными приставами провели рейд по выявлению должников по имущественным налогам. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВ по Петербург и Ленобласти.

Чтобы выявить должников инспекторы использовали аппаратно — программный комплекс, который позволяет автоматически установить наличие задолженности по уплате налогов. Инспекторы просто сканировали номер, и размер штрафа становился известен.

За несколько часов инспекторы остановили десятки машин. Граждане были предупреждены, о том, что в случае непогашения имеющейся задолженности, будет произведен арест имущества и наложен запрет на выезд заграницу.

Пойманные должники задолжали около полумиллиона рублей.

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