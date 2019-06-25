28, 29 и 30 июня на Долгоозёрном рынке пройдёт традиционный фестиваль Сырный Weekend

В предыдущие годы на фестивалях побывало около 37 тыс. человек. Фото: ТК
В предыдущие годы на фестивалях побывало около 37 тыс. человек. Фото: ТК "Долгоозерный"

Фестиваль крафтового сыра Сырный Weekend — это настоящее городское событие, которое позволяет поддержать талантливых сыроваров, познакомить каждого из них со своим покупателем, а гастрономическому сообществу Санкт-Петербурга попробовать настоящие фермерские сыры и найти тот самый, идеальный и любимый сыр.

Фото: ТК «Долгоозерный»

Предыдущие фестивали уже посетили более 37 000 человек! На каждом празднике продукцию собственного производства представляют сыровары со всей России: Пскова, Валдая, Ленинградской области, Карелии, Челябинска, Твери, Тамбова, Москвы и другие.

Фото: ТК «Долгоозерный»

На фестивале крафтового сыра в Долгоозёрном для посетителей будут презентованы самые разные виды сыров: твёрдые и мягкие, с плесенью и пажитником, острые и солёные, из коровьего и козьего молока, а также продукция Кавказа, фермерская молочная продукция, сладости, мёд и многое-многое другое.

Фото: ТК «Долгоозерный»

В программу фестиваля входят:

  • Лекции
  • Мастер-классы
  • Дегустации
  • Конкурсы
  • Розыгрыши призов

Вход на фестиваль свободный.

Даты проведения фестиваля: 28 июня с 15:00 до 21:00, 29-30 июня с 11:00 до 21:00.

Адрес проведения фестиваля: ТК «Долгоозёрный», ул. Ильюшина, д. 14. Современный рынок с необычной планировкой и крытым паркингом.

Подробности на сайте мероприятия и на сайте организатора.

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