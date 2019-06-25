В Гатчине неизвестные напали на автобусный парк

Они обчистили сейф — сумма ущерба составила более 700 тыс. рублей.

Накануне, 24 июня, в полицию Гатчинского района Ленинградской области обратился гражданин 1996 года рождения. Он рассказал, что ночью 24 июня двое неизвестных проникли на территорию автобусного парка в Красносельском районе Гатчины, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники применили силу к 32-летней сотруднице и украли 715 тыс. рублей из сейфа. После чего скрылись.

Полиция возбудила по тому факту уголовное дело. Статья – 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемые разыскиваются.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, прораба ограбили и заперли на стройке в Красносельском районе