Прораба ограбили и заперли на стройке в Красносельском районе

Мужчину со сломанным носом нашли на строительной площадке. Фото: pixabay.com
Мужчину со сломанным носом нашли на строительной площадке. Фото: pixabay.com

Один из рабочих-нападавших уже задержан и взят под стражу. Других ищут.

В пятницу, 23 июня, в полицию обратился 52-летний мужчина и рассказал, что 19 июня на стройке дома №58 по улице Маршала Казакова напали на прораба. По словам заявителя, несколько рабочих руками и ногами избили 56-летнего мужчину, забрали у него 15 тыс. рублей, паспорт и телефон. После этого они заперли потерпевшего в помещении и сбежали.

В результате прораб получил открытый перелом костей носа, ушибы конечностей. Его доставили в больницу.

Тем временем оперативникам удалось задержать 32-летнего уроженца сопредельного государства – он был изобличен в совершении преступления и сейчас находится под стражей.

Остальные участники нападения в розыске. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 161 УК Рф – грабеж.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что раскрыт уличный грабеж в Невском районе.

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