Раскрыт уличный грабеж в Невском районе

Уголовное дело возбудил следователь следственного управления УМВД Российской Федерации по Невскому району.

В пятницу, 7 июня, двое мужчин в возрасте 32 лет и 34 лет рядом с домом 7 по улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга применили физическую силу в отношении 36-летнего мужчины. Мужчина был избит с целью хищения мобильного телефона.

Злоумышленники похитили телефон и скрылись с места преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позже подозреваемые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В отношении мужчины выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области подростки купались вместе с автомобилем.