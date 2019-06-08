Во Всеволожском районе подростки купались вместе с автомобилем

Сегодня, 8 июня, неподалеку от платформы 19 км, перед поселком имени Морозова местные жители заметили в реке толпу подростков вместе с автомобилем.

Происходило это во Всеволожском районе Ленинградской области. По словам очевидцев, ребята влетели на машине в карьер, а затем стали купаться прямо вместе с ней.

Об этом рассказали свидетели происходящего в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив информацию фотографией, на которой видно, что ребята залезают и на крышу, и в салон автомобиля, стоящего в воде.

Неизвестно, каким образом автомобиль оказался в распоряжении подростков и кому он принадлежит. На вид ребята совсем дети.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что раскрыто разбойное нападение на мужчину в гараже во Всеволожском районе.