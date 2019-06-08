Раскрыто разбойное нападение на мужчину в гараже во Всеволожском районе

Мужчину задержали. Фото: https://pixabay.com
Мужчину задержали. Фото: https://pixabay.com

Само преступление произошло ещё в конце ноября прошлого года, однако вчера, 7 июня, был задержан третий подозреваемый.

По версии следствия, трое неизвестных злоумышленников проникли в помещение гаража, где находился пострадавший 64-летний мужчина. Преступники применили к нему физическую силу, используя предмет, похожий на пистолет. Они связали мужчину скотчем и требовали деньги, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Затем трое преступников похитили из автомобиля, который также находился в гараже, 245 тысяч рублей наличными и скрылись. По факту преступления было возбуждено уголовное дело о разбое.

Полицейские установили, что двое мужчин, задержанных ранее по причастности в аналогичном преступлении, связаны с задержанным вчера мужчиной. Всем троим предъявлено обвинение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что злостный нарушитель ПДД в Москве был застрелял при попытке бегства из отделения полиции.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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