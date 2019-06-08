Злостный нарушитель ПДД в Москве был застрелял при попытке бегства из отделения полиции

Водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
Обычное задержание после нарушения правил дородного движения обернулось для мужчины смертью. Об этом сообщают РАИ. Новости.
Известно, что московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся. Инцидент произошло 7 июня около 03:00 на Соболевском проезде.
Задержанный помимо того, что был пьян также находился в розыске.
После того, как он был доставлен в отделение полиции, мужчина попытался оказать сопротивление, а после предпринял попытку бегства. Сотрудник столичной полиции настиг злоумышленника, но тот опять начал сопротивляться и попытался завладел табельным оружием. Тогда полицейский применил огнестрельное оружие. Задержанный скончался.
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