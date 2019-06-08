Дело насильника с сайта знакомств рассмотрят в петербургском суде

Мужчину обвиняют в попытке изнасилования молодой девушки в деревне Бор Ленобласти.

Следственный комитет по 47 региону сообщили, что расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого обвиняют в содеянном, завершено. Он проходит сразу по двум статьям: насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой и разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, в крупном размере.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2019 года обвиняемый под обманным предлогом поездки за документами, вывез девушку на автомобиле в безлюдное место в районе деревни Бор Гатчинского района Ленинградской области, где угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Также обвиняемый сорвал у потерпевшей с шеи золотую цепочку и похитил другие ценные вещи. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Девушка оказала сопротивление мужчине, выбежала из машины и сообщили полиции о произошедшем.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый познакомился со своей жертвой незадолго до произошедшего на одном из сайтов знакомств в сети Интернет”.

По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он был судим за совершение грабежа и разбоя.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что санитар в ФРГ получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов.