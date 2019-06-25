В Волховском районе в пожаре на даче погиб петербуржец

В понедельник, 24 июня, в отделение полиции Волховского района Ленинградской области поступила информация об обнаружении трупа в пожаре.

Пожар произошел в садоводстве «Локомотив». Спасателям удалось ликвидировать огонь, однако спасти жильца дачного дома оказалось невозможно. Тело 49-летнего жителя Санкт-Петербурга было найдено на территории дома уже после тушения дома.

Известно, что погибший жил в Санкт-Петербурге, а дачный дом использовал в качестве временного жилья на летний период. Дача находилась в собственности погибшего.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося, проводится проверка. По предварительным данным, причиной огня могла стать непогашеная сигарета.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приозерске, выпущенного на свободу в январе мужчину, задержали по подозрению в изнасиловании.