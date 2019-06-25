На Седова бойцовская собака покусала участкового

Хозяева пса были пьяны. Фото: pixabay.com
Хозяева пса были пьяны. Фото: pixabay.com

Пострадавший сотрудник дважды выстрелил в животное.

Минувшей ночью в отдел полиции Невского района позвонила женщина и рассказала, что в квартире дома № 93 по улице Седова слышен шум, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 25 июня.

На место прибыли сотрудники полиции. Дверь квартиры – источника беспокойства — открыл 59-летний мужчина. Он был пьян. Заодно из квартиры выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вгрызлась в руку участкового — ему пришлось дважды выстрелить в животное. Это соответствует ФЗ «О полиции».

Когда собаку обезвредили, пострадавший полицейский вместе с напарником вошел в квартиру. Там они застали еще одного пьяного – он оказался 34-летним сыном хозяина.

Мужчин доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина напавшей собаки.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что собака спасла брошенного в парке новорожденного младенца.

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