Собака спасла брошенного в парке новорожденного младенца

Джек-рассел-терьер спас ребенка. Фото: pixabay.com
Джек-рассел-терьер спас ребенка. Фото: pixabay.com

Джек-рассел-терьер Мачо привел своего хозяина безлюдный уголок парка, где в кустах лежала новорожденная девочка, брошенная матерью сразу после родов.

Хозяин собаки обратился к патрулировавшим парк сотрудникам Росгвардии, которые вызвали скорую помощь, сообщил телеканал «Вести». Ребенка доставили в городскую больницу, где врачи установили, что малышка совершенно здорова, несмотря на недоношенность и небольшой вес — всего 2 кг. Также у малышки наблюдается небольшое кислородное голодание.

Предположительно с момента родов до нахождения ребенка собакой прошло не более трех часов. Полиция занимается розыском матери девочки, подозревая ее в намеренном оставлении младенца в опасности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в больницу доставили двоих детей, которых избивала мать.

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