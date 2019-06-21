В больницу доставили двоих детей, которых избивала мать

В детскую городскую больницу поступили два брата 2 и 3 лет со следами насилия.

Полицейские, прибывшие на сигнал соседей по коммуналке о детском плаче в квартире на Яхтенной улице, обнаружили двоих мальчиков-дошкольников со следами побоев, которые находились дома одни, без взрослых. Позже полицейские установили родителей малышей. В отношении 30-летнего отца был составлен протокол об административном правонарушении, на 28-летнюю мать завели уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение родительских обязанностей).

Дети рассказали медикам, что мама их постоянно била, кусала и вырывала у них волосы.

Мать избитых мальчиков может лишиться родительских прав, сообщили Gazeta.SPb в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе детей, но к родителям они уже точно не вернутся.

Семья и раньше числилась неблагополучной, ее курировал центр социальной помощи. Мать детей сама из числа детей-сирот. Родители мальчиков часто выпивали, наряд полиции застал их пьяными и неадекватными.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о петербурженке, которая бросила свою 7-месячную дочь.