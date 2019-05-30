Петербурженка, которая бросила свою 7-месячную дочь, уже трижды лишалась родительских прав

В Петербурге задержали нерадивую мать, бросившую свою маленькую дочь без питания и воды в частном доме. Оказалось, мать уже лишили родительских прав в отношении трех детей.

Женщина вместе со своим сожителем оставили семимесячного ребенка на произвол судьбы, рассказали в аппарате детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Известно, что 21 мая 20-летняя местная жительница и ее 28-летний друг оставили малолетнего ребенка в частном доме без еды, воды и присмотра. На крик девочки прибежали рабочие, осуществляющие ремонтные работы в соседнем доме.

Родители малышки после этого скрывались, сообщается, что они даже не раз меняли симки на телефонах. Когда из задержали и установили личности, установили, что данная семья стояла на учете в органах, как неблагополучная и оказавшаяся в трудной жизненной ситуации. Сама девушка провела свое детство с девятью сестрами и братьями.

Матери и её сожителю в настоящий момент грозит наказание за покушение на убийство ребенка и оставление его в опасных условиях. Девочка сейчас госпитализирована.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге отцу семейства присудили более 240 тыс. рублей неустойки за просрочку алиментов.