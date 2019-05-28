В Петербурге отцу семейства присудили более 240 тыс. рублей неустойки за просрочку алиментов

Теперь он должен выплатить больше 300 тысяч. Фото: pixabay

Теперь он должен выплатить больше 300 тысяч. Фото: pixabay

Прокуратура настояла на том, чтобы помимо основного долга по алиментам, мужчина выплатил неустойку в размере 240 тысяч рублей.

Прокуратура Петродворцового района провела проверку по факту несвоевременной выплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Установлено, что у местного жителя имеется задолженность по уплате алиментов в размере 90 тыс. рублей. Из суммы задолженности была рассчитана и неустойка, которая превысила размер задолженности более чем в 2,5 раза и составила более 240 тыс. рублей.

Исковые требования прокуроры удовлетворены судом в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Получается, что местный житель будет обязан не только погасить задолженность по алиментам, но и выплатить бывшей супруге неустойку за их несвоевременную уплату. Работники прокуратуры проконтролируют исполнение решения суда.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о данных Росстата: половине российских семей денег хватает только на еду и одежду.