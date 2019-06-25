В петербургском гипермаркете задержали пермяка, который был в розыске

Мужчина попался сам – он вел себя слишком шумно и мешал покупателям.

Накануне, 24 июня, наряд группы задержания УВО Росгвардии задержал 35-летнего жителя Пермского края, который находится в федеральном розыске, рассказали Gazeta.SPb в УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители приехали на сигнал тревожной кнопки. Она сработала в гипермаркете по адресу ул. Савушкина, д. 112. Оказалось, что бушевал мужчина – он вел себя шумно и несдержанно в торговом зале, мешал покупателям. Сотрудники УВО задержали его за мелкое хулиганство – ст. 20.1 КоАП РФ.

Позже выяснилось что мужчина находится в розыске по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ. Сейчас он в полиции, вскоре его передадут инициаторам розыска.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в День России двоих взорвавших банкомат в Сертолово налетчиков объявили в розыск.