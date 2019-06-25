Вторым кандидатом в сенаторы от Беглова стал глава завода «Климов»

Накануне выяснилось, что первый, кто будет представлять интересы Петербурга в Совете Федерации — это Валентина Матвиенко.
Александр Ватагин, исполнительный директор АО «Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации АО «ОПК «Оборонпром»» в составе госкорпорации «Ростех» и член политической партии «Единая Россия», стал вторым кандидатом в сенаторы от Беглова, передает 25 июня издание Znak.com.
«Да, кандидат в губернаторы подает документы на моё представление»,
– также сообщил Ватагин «Фонтанке».
Накануне на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась и дальше представлять Петербург в верхней палате парламента.
Вчера же стало известно, что Беглов собрал 100% подписей для участия в губернаторских выборах. Об этом писала Gazeta.SPb.