Вторым кандидатом в сенаторы от Беглова стал глава завода «Климов»

Матвиенко и ранее представляла Северную столицу. Фото: pixabay.com
Матвиенко и ранее представляла Северную столицу. Фото: pixabay.com

Накануне выяснилось, что первый, кто будет представлять интересы Петербурга в Совете Федерации — это Валентина Матвиенко.

Александр Ватагин, исполнительный директор АО «Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации АО «ОПК «Оборонпром»» в составе госкорпорации «Ростех» и член политической партии «Единая Россия», стал вторым кандидатом в сенаторы от Беглова, передает 25 июня издание Znak.com.

«Да, кандидат в губернаторы подает документы на моё представление»,

– также сообщил Ватагин «Фонтанке».

Накануне на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась и дальше представлять Петербург в верхней палате парламента.

Вчера же стало известно, что Беглов собрал 100% подписей для участия в губернаторских выборах. Об этом писала Gazeta.SPb.

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