На Васильевском острове днем горела коммуналка

Сведения о пострадавших уточняются. Фото: Telegram
Сведения о пострадавших уточняются. Фото: Telegram

Пожар удалось ликвидировать силами спасателей через 30 минут.

Во вторник, 25 июня, в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар, сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 12:45.

На месте спасатели выяснили, что в доме 1 по улице Нахимова горит коммунальная квартира. Пламя охватило комнату в 15 квадратных метров. Там горела обстановка на площади 7 квадратных метров.

На место пожара выезжали 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Волховском районе в пожаре на даче погиб петербуржец.

Василеостровский район происшествие
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