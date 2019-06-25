За Алладином по Яхтенному мосту гнался не сотрудник ДПС

Погоню устроил человек, который просто был переодет в устаревшую форму.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России опровергли информацию о погоне за человеком в костюме Алладина, которая активно распространилась в сети сегодня, 25 июня.

Как рассказали Gazeta.SPb в отделе пропаганды УГИБДД информация не имеет никакого отношения к сотрудникам Госавтоинспекции. На видео находится человек в форме – но эта форма устаревшая. Раньше, в 2011 году, такую носили сотрудники ДПС милиции.

Напомним, что обсуждать видео странной погони стали вчера. На кадрах видно, как человек в костюме, похожем на одеяния восточного Алладина, едет на ковре-самолете (на самом деле скейтборде) по Яхтенному мосту. За ним следует человек на самокате, как сейчас выяснилось, в устаревшей милицейской форме.

Сегодня Gazeta.SPb публиковала видео этой погони.