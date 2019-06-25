«Яндекс.Такси» опроверг информацию, что подозреваемый в изнасиловании работал у них

Таксист не работал в сервисе официально. Фото: Pixabay
Таксист не работал в сервисе официально. Фото: Pixabay

Ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в изнасиловании петербурженки таксист работал в сервисе «Яндекс.Такси».

Однако представители компании официально заявили, что данные не соответствуют действительности. Задержанный мужчина трудоустроен в таксопарке «Приморский» и официально никогда не работал в сервисе «Яндекс.Такси». Тем не менее, иногда задержанный использовал приложение для подработки.

Кроме того, представители сервиса отметили, что преступление произошло не в момент выполнения заказа. Отмечается, что на протяжении последней недели данный мужчина не выполнял заказы посредством данного сервиса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мигрантка обвинила таксиста в изнасиловании. По ее словам, он силой удерживал её в неизвестной квартире более суток.

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