«Яндекс.Такси» опроверг информацию, что подозреваемый в изнасиловании работал у них

Ранее в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый в изнасиловании петербурженки таксист работал в сервисе «Яндекс.Такси».

Однако представители компании официально заявили, что данные не соответствуют действительности. Задержанный мужчина трудоустроен в таксопарке «Приморский» и официально никогда не работал в сервисе «Яндекс.Такси». Тем не менее, иногда задержанный использовал приложение для подработки.

Кроме того, представители сервиса отметили, что преступление произошло не в момент выполнения заказа. Отмечается, что на протяжении последней недели данный мужчина не выполнял заказы посредством данного сервиса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мигрантка обвинила таксиста в изнасиловании. По ее словам, он силой удерживал её в неизвестной квартире более суток.