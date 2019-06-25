В Петербурге мигратка обвинлила в таксиста в изнасиловании

В Приморском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании 21-летней девушки из Средней Азии.

Пострадавшая двушка сама обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Она сообщила полицейским, что 22 июня неизвестный ей ранее водитель такси по имени «Игорь», который работает на автомобиле марки «Фольксваген Поло», привез её в квартиру в Приморском районе, где удерживал силой до середины следующего дня и насиловал.

Сотрудники полиции приняли меры для розыска и задержания злоумышленника. По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний мужчина. Принимается решение о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в парадной дома в Тихвинском районе Санкт-Петербурга надругались над девочкой-подростком.