Петербургская строительная компания задолжала сотрудникам 22 млн рублей заплаты

Прокуратура Петербурга провела проверку ООО “ГК “Гранит”.
Компания занимается проектами промышленного и гражданского строительства, в том числе особо опасных и уникальных объектов, объектов развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожное, автотранспортное и трубопроводное направление.
Руководство компании не выплатило сотрудникам порядка 22 млн рублей заработной платы, но что отреагировала прокуратура Петербурга, сообщают в ведомстве.
По итогам проверки в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление. После этого руководство задолженность перед работниками компании была погашена в полном объеме.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти нашли 45 автовладельцев-должников, общий долг которых около полумиллиона рублей.