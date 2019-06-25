Петербургская строительная компания задолжала сотрудникам 22 млн рублей заплаты

По итогам проверки в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление. Фото: https://pixabay.com

По итогам проверки в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура Петербурга провела проверку ООО “ГК “Гранит”.

Компания занимается проектами промышленного и гражданского строительства, в том числе особо опасных и уникальных объектов, объектов развития транспортной инфраструктуры, включая железнодорожное, автотранспортное и трубопроводное направление.

Руководство компании не выплатило сотрудникам порядка 22 млн рублей заработной платы, но что отреагировала прокуратура Петербурга, сообщают в ведомстве.

По итогам проверки в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление. После этого руководство задолженность перед работниками компании была погашена в полном объеме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти нашли 45 автовладельцев-должников, общий долг которых около полумиллиона рублей.