Парусник «Полтава» едет в Кронштадт для подготовки ко Дню ВМФ

Корабль был построен в 2013 году. Фото: Верфь исторического судостроения «Полтава»/VK

Корабль был построен в 2013 году. Фото: Верфь исторического судостроения «Полтава»/VK

После оснащения он вернется в Петербург и займет свое место у Английской набережной, а после – у Эрмитажа.

Копия исторического парусника – корабль «Полтава» — в 2019 году примет учатие в праздновании Дня Военно-морского флота. Он отмечается 28 июня.

Для этого «Полтаву» доставят в Кронштадт – и сегодня он уже отправился на остров Котлин. Его везут на двух буксирах, сообщается в группе Верфи исторического судостроения «Полтава» в соцсети «ВКонтакте».

Примерно через неделю потяжелевший корабль вернут в Петербург и поставят у Английской набережной, а после — у Эрмитажа. В прошлом году «Полтаву» задействовали в кронштадтской части Главного военно-морского парада.

Линкор начали строить в 2013 году, а в 2018 спустили на воду. Он является точной копией первого парусника Балтийского флота, которому дали имя честь победы над шведами в Полтавской битве 1709 года.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Беглов на ПМЭФ обещал сделать Кронштадт одним из красивейших городов-музеев в мире