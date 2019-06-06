Беглов на ПМЭФ обещал сделать Кронштадт одним из красивейших городов-музеев в мире

Кронштадт. Фото: Википедия
Кронштадт. Фото: Википедия

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился на ПМЭФ-2019 с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Александр Беглов на международном экономическом форуме особое внимание на встрече с Орешкиным обратил на туристический потенциал города Кронштадт. Он отметил, что в ближайшие 7 летнаселенный пункт полностью преобразится.

— В ближайшие пять-семь лет Кронштадт станет одним из красивейших городов музеев», – заявил глава Северной столицы.

Сообщается, что помимо обсуждения потенциала Кронштадта для туристической сферы Беглов и Орешкин уделили внимание обсуждению вопросов о морских и речных круизах, а также о развитии города на Неве, в целом.

Министру экономического развития Российской Федерации на встрече также рассказали о том, как пройдет ПМЭФ-2019. Известно, что в планах подписать 26 контрактов на общую сумму в 120 млрд рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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