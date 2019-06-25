Мировой суд в Перми не счел нарушением разный проходной балл для девочек и мальчиков

Отличие было почти на пять баллов. Фото: https://pixabay.com

Отличие было почти на пять баллов. Фото: https://pixabay.com

Директор объяснила эту разность тем, что мальчики менее прилежны в учебе.

Мировой суд Перми не нашел правонарушений в гимназии №4 – там завысили проходной бал для девочек-первоклассниц, передает 25 июня «Коммерсантъ».

На директора гимназии Татьяну Дьякову и непосретвенно на учебное заведение было заведено два дела по ст. 5.57 КоАП России – нарушение права на образование. Однако состава правонарушения не усмотрели. Известно, что ранее Демакова уже привлекалась по этой статье, поэтом сейчас её могла грозить дисквалификация.

Напомним, 22 июня в СМИ появилась информация о том, что в пермской гимназии №4 проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек (65,7 против 69,1). В итоге учиться не приняли порядка 20 девочек.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что петербуржец Михаил Сизов получил 300 баллов на ЕГЭ.