На Васильевском острове 25-летнему прорабу строительный фирмы мстили поджогом Toyota Land Cruiser

За одну ночь неизвестные подожгли две одинаковые иномарки, которые принадлежали потерпевшему.
Пострадавших нет, а осадок остался, да еще какой. Две дорогие иномарки горели в Василеостровском районе Петербурга 24 июня. Сотрудникам полиции сообщили, что машины, припаркованные у дома 97 по 14-й линии Васильевского острова, горят.
Два автомобиля Toyota Land Cruiser принадлежали25-летнему прорабу строительной фирмы.
В результате пожара пострадавших нет, автомобили получили значительные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове днем горела коммуналка.