На Васильевском острове 25-летнему прорабу строительный фирмы мстили поджогом Toyota Land Cruiser

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Фото: https://pixabay.com
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников. Фото: https://pixabay.com

За одну ночь неизвестные подожгли две одинаковые иномарки, которые принадлежали потерпевшему.

Пострадавших нет, а осадок остался, да еще какой. Две дорогие иномарки горели в Василеостровском районе Петербурга 24 июня. Сотрудникам полиции сообщили, что машины, припаркованные у дома 97 по 14-й линии Васильевского острова, горят.

Два автомобиля Toyota Land Cruiser принадлежали25-летнему прорабу строительной фирмы.

В результате пожара пострадавших нет, автомобили получили значительные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества”.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове днем горела коммуналка.

Василеостровский район происшествие
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