Подростка, совершившего поджог церкви в Карелии, признали невменяемым

Молодой человек не осознавал опасность своих действий и не мог адекватно оценить последствия. Фото: https://pixabay.com

Молодой человек не осознавал опасность своих действий и не мог адекватно оценить последствия. Фото: https://pixabay.com

Уголовное дело было прекращено после полученных медицинских заключений.

Подростка теперь отправили на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу, сообщают “РИА. Новости”. Невменяемым 15-летнего обвиняемого признал Кондопожский городской суд Карелии в понедельник.

Ранее сообщало, что в августе 2018 года подросток поджог Успенскую церковь, что привело к значительному ущербу.

Суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности и применении к нему принудительных мер медицинского характера. Подросток будет лечится в стационаре.

Также согласно судебно-психиатрической экспертизе, молодой человек не осознавал опасность своих действий и не мог адекватно оценить последствия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове 25-летнему прорабу строительный фирмы мстили поджогом Toyota Land Cruiser