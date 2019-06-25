Кадыров прокомментировал решение об отставке главы Ингушетии

Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
Рамзан Кадыров. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что считает решение главы Ингуетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку проявлением сильного духа и воли.

Кадыров написал об этом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что на подобное способен только человек, который имеет волю на принятие столь поворотных решений в своей судьбе.

Также глава Чечни подчеркнул, что данный жест ни в коем случае не является проявлением бессилия или отчаяния. Он написал, что решение Евкурова показала, что он готов верой и правдой служить Ингушетии и всей России в целом.

Кроме того, Рамзан Кадыров заметил, что Евкуров стал главой Ингушетии, когда республика переживала самое трудное время.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что уходит в отставку.

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