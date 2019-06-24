Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что намерен уйти в отставку. Он руководил республикой на протяжении последних 11 лет.

В последний раз Евкуров был избран на пост главы Ингушетии осенью 2018 года. Он намерен направить соответствующее прошение президенту России Владимиру Путину.

Евкуров отметил, что данное решение было принято им «как ингушем, как патриотом, как боевым офицером, который дал присягу защищать свою родину». Обращение главы транслировалась в эфире национального телевидения Ингушетии.

Он объяснил свой поступок тем, что есть необходимость выбирать между своими интересами и интересами Ингушетии в связи с разобщенностью, за которую ответственны все.

Он также отметил, что в получившиеся ситуации каждый поступает в соответствии со своим воспитанием и идеалами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с Путиным.