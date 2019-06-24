Глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с Путиным

Инна Погребняк. Фото: Правительство Мурманской области
Инна Погребняк. Фото: Правительство Мурманской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис отстранил от должности своего заместителя Инну Погребняк.

Чибис принял решение об увольнении своего заместителя после проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, где была озвучена информация о крайне низкой заработной плате у врачей данного региона.

Чибис заявил, что Погребняк предоставляла ему отчеты, в которых содержалась информация, не соответствующая действительности. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что Погребняк вводила в заблуждение главу области. Она информировала Чибис, что в Мурманской области нет врачей, которые получали бы меньше прожиточного минимума.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина нет встречи с Зеленским на саммите G20.

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Глава Мурманской области уволил замгубернатора после прямой линии с Путиным
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