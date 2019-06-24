Песков рассказал, что в графике Путина нет встречи с Зеленским на саммите G20

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков рассказал о планах президента Российской Федерации Владимира Путина относительно саммита G20.

По словам Пескова, в планах у Путина не предусмотрена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предстоящего саммита «большой двадцатки», передает РИА Новости.

Однако ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин говорил о том, что президент Украины собирается посетить саммит G20, который состоится в Осаке. К тому же, Климкин отмечал, что Зеленский будет проводить там встречи, в том числе и с Владимиром Путиным.

Зеленский ранее говорил о том, что хотел бы обсудить с Путиным вопросы Крыма и Донбасса.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.