В 2019 году в Петербург приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом

В 2018 году Северную столицу посетило 8,2 млн человек. Фото: https://pixabay.com

В 2018 году Северную столицу посетило 8,2 млн человек. Фото: https://pixabay.com

Это станет возможным благодаря улучшению нужной инфраструктуры и развитию разных туристических направлений.

В Северной столице в 2019 году ожидается увеличение туристического потока на 10% , рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 июня.

В 2018 году город на Неве посетило 8,2 млн туристов, из них 3,9 млн – иностранцы. Это больше, чем в 2017 году, на 9,3%.

Больше туристов станет за счет того, отметил Беглов, что в Петербурге улучшается туристическая инфраструктура, развивается деловой, событийный и круизный туризм.

Также градоначальник отметил, что доходы от туризма очень значимы для Петербурга. И сегодня есть все условия, чтобы сделать их одной из главных статей пополнения городского бюджета. По словам Беглова, президент РФ Владимир Путин поддержал идею введения в Северной столице туристического сбора с иностранных туристов. Он составит 100 рублей в день.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в прошлом году туристический поток в Петербурге достиг 82 млн