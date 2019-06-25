Производители поддельных денег отправятся в колонию на 6 и 5 лет

Было произведено более 2 тысяч купюр. Фото: https://pixabay.com

Было произведено более 2 тысяч купюр. Фото: https://pixabay.com

Двое обвиняемых в период с февраля 2016 года по апрель 2017 года произвели более 2 тысяч банковских билетов Центрального банка России на сумму 6,9 миллионов рублей.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор относительно уголовного дела, возбужденного в связи с преступной деятельностью Мурата Умарова и Эрнеста Чилингаряна, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мужчины признаны виновными по части 3 статьи 186 УК РФ, что подразумевает изготовление в целях сбыта поддельных денежных купюр в крупном размере организованной группой.

Обвиняемые производили поддельные банкноты номиналом в 5 тысяч рублей. Они изменили размеры купюр и некоторые признаки их подлинности.

Суд приговорил Умарова к 6 годам лишения свободы, а Чилингаряна к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что предприниматель незаконно торговал разбавленным этиловым спиртом в Петербурге.