Предприниматель незаконно торговал разбавленным этиловым спиртом в Петербурге

Обвиняемый является учредителем ООО «Транском». Он приобретал крупные партии этилового спирта и продавал их путем розлива и передачи по адресам.

С результате такой деятельности он получил доход в размере более 14 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Дзержинский районный суд удовлетворил иск, поданный прокуратурой Пушкинского района в инетресах Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ. Ответчик должен возместить причиненный ущерб в размере 14 миллионов рублей.

Пушкинский районный суд ранее признал ответчика виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода в особо крупном размере.

Исолнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что задержанная в метро девушка с наркотиками помогла выйти на сбытчиков.