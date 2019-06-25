Студенты истфака СПбГУ требуют вернуть спецкурсы

Кроме того, студенты-историки просят у руководства вуза объяснить причины увольнения такого большого количества сотрудников за последние дни.

Учащиеся института истории СПбГУ выступили против массового сокращения преподавателей, а также отмены ряда специальных курсов по узкоспециальным дисциплинам, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Отмечается, что на данный момент под угрозой упразднение также находятся школы археологии, медиевистики, античности, этнографии и балканистики. Приказ, который отменит возможность студентов заниматься данными предметами, в настоящее время готовится.

При этом, за последние несколько дней было уволено почти 15 преподавателей данного учебного заведения. Однако в СПбГУ информацию пока не подтвердили.

Студенты недовольны и заявили о намерении прийти на заседание студенческого совета и создать петицию, посвященную данному впросу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Мировой суд в Перми не счел нарушением разный проходной балл для девочек и мальчиков.