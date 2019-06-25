СК возбудил уголовное дело о нападении на полицейского бойцовской собаки

Подозреваемый дал собаке команду. Фото: pixabay.com
Подозреваемый дал собаке команду. Фото: pixabay.com

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, оговоренного частью 2 статьи 318 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено в отношении петербуржца 1985 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Установлено, что в ночь на 25 июня в квартире одного из домов по улице Седова подозреваемый, в ответ на требования участкового, дал дрессированной бойцовской собаке команду о нападении на сотрудника полиции. Последний получил две укушенные раны предплечья и одну голени.

Подозреваемый задержан сотрудниками правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Седова бойцовская собака покусала участкового.

ГСУ СК России по Петербургу нападение на полицейского собака
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